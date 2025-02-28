أسواق عامرة وأجواء روحانية.. رمضان في لبنان له نكهته الخاصة (صور)

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بعد حرب إسرائيلية طاحنة تركت بصماتها على البلاد، وأزمات سياسية واقتصادية متلاحقة أثقلت كاهل اللبنانيين، يطلّ شهر رمضان المبارك ليعيد شيئًا من الأمل والدفء إلى الشوارع والمنازل. ورغم الظروف الصعبة، يتزين لبنان لاستقبال الشهر الفضيل بزينة تضيء الساحات والاحياء، فيما تستعد الأسواق والمطاعم لاستقبال الزوار، وتحافظ العائلات على تقاليدها الرمضانية التي تتحدى قسوة الواقع. فكيف يواجه اللبنانيون التحديات ويحتفلون بالشهر الفضيل وسط هذه الأزمات؟ وما الذي يميز رمضان هذا العام في ظل التحولات التي تشهدها البلاد؟تتنوع الفعاليات الرمضانية في لبنان، لتشمل الاحتفالات، الجولات الرمضانية، والأنشطة الترفيهية التي تستقطب العائلات والأطفال. ومن أبرز هذه الفعاليات، المجمع الرمضاني الضخم في "فورم دو بيروت"، الذي يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، حيث تقدم العروض الفنية والفرق الموسيقية أجواء روحانية مستوحاة من ليالي رمضان، مع تقديم القدود الحلبية والإنشاد الديني. كما يشمل المجمع مسابقات وجوائز، إضافة إلى موائد الإفطار الجماعي التي تجمع مختلف الفئات الاجتماعية في جو يسوده التآلف والتراحم.ولا تقتصر الفعاليات على العاصمة بيروت فقط، بل تمتد إلى مختلف المناطق، حيث تتزين الأسواق والساحات العامة بزينة رمضان المبهرة. في طرابلس، التي تلقب بـ"عاصمة رمضان"، تزدحم الأسواق بالزوار الذين يتوافدون لشراء الحلويات والمأكولات التقليدية، فيما يبقى مدفع الإفطار من قلعة طرابلس الأثرية أحد أبرز المعالم الرمضانية التي ينتظرها الأهالي لحظة الغروب.أما في صيدا، فتشهد الأسواق حركة تجارية نشطة، حيث تتوافر مستلزمات رمضان وسط زينة مميزة تعكس أجواء الشهر الفضيل.يحتفظ اللبنانيون بعاداتهم الرمضانية الأصيلة، ومن أبرزها "سيبانة رمضان"، وهو تقليد بيروتي قديم يقضي فيه الناس اليوم الأخير من شهر شعبان على شواطئ بيروت، مثل الروشة والأوزاعي ورأس بيروت، استعدادًا لاستقبال رمضان. كما تحظى المساجد والمراكز الإسلامية ببرامج مكثفة تشمل المحاضرات الدينية، الدروس الفقهية، حلقات الذكر والتلاوة، إلى جانب النشاطات الخيرية التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي.ومن جهة أخرى، تسعى السلطات للحفاظ على أجواء الهدوء والسكينة، حيث أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا قرارًا بمنع بيع وإطلاق المفرقعات النارية، حرصًا على راحة المواطنين وسلامتهم.لا يمكن الحديث عن رمضان في لبنان من دون التطرق إلى مائدته العامرة بالأطباق الشهية التي تميز الإفطار اللبناني. يبدأ الإفطار عادةً بحساء العدس، الفتوش، والفتّة، ثم تتنوع الأطباق بين ورق العنب، الكبة المقلية، المشاوي، والمحاشي. أما الحلويات، فتتصدرها الكلاج، الشعيبيات، الكنافة، والقطايف، إلى جانب المشروبات التقليدية مثل الجلاب، العرق سوس، والتمر الهندي. كما تُنظَّم موائد إفطار جماعية في مختلف المناطق، تجمع العائلات والأصدقاء في أجواء من المحبة والتكافل، في حين تستمر السهرات الرمضانية حتى ساعات الفجر، حيث يجتمع الناس حول المسحراتي الذي لا يزال حاضرًا في العديد من الأحياء، يوقظ الصائمين بعباراته التراثية استعدادًا للسحور.في المسجد المنصوري الكبير بطرابلس، من المتوقع ايضا ان تتوافد أعداد كبيرة من الزوار خلال آخر جمعة من رمضان لزيارة "الأثر الشريف"، وهو تقليد ديني يعكس مكانة المسجد كأحد أعرق المعالم الإسلامية في لبنان. ويستقبل المسجد المصلين في أجواء روحانية، حيث تُقام الصلوات والتلاوات، إلى جانب الدروس الدينية التي تعزز الارتباط بالقيم الإسلامية خلال الشهر الفضيل.