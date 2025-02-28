البصّارة مُستشارة!

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سرّب مقرّبون من زوجة سياسي لبناني اعتادت ارتياد بيوت "البصّارات" للتوقّع لمستقبل زوجها عائلتها، أنّ البصارة كانت قد توقّعت لزوجها منصبه السابق، وقبل وصوله الى منصبه الحالي قامت السيدة بزيارة لها لتخبرها الاخيرة بأنّه سيتبوّأ منصبه الحالي.ولفت المصدر أن السيدة تدفع أموالاً للبصارة وتدعوها الى جلساتها الخاصة مع الصديقات لتتوقّع لهنّ وتُمضي قسماً من وقتها وهي تضعها في تفاصيل يومياتها لتبني على أساس نصائحها مسار يومها ومشاريعها. وختم المصدر ممازحاً: "الله يستر ما تكون البصارة مُستشارة"!