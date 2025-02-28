انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

أصدرت وزارة الطاقة جدولا جديدًا للمحروقات، اليوم الجمعة، شهد انخفاضا في سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 10000 ليرة لبنانية.



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وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95 أوكتان: 1,473,000 ليرة لبنانية

- بنزين 98 أوكتان: 1,513,000 ليرة لبنانية

- المازوت: 1,382,000 ليرة لبنانية

- الغاز: 1,115,000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر المازوت 5000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر الغاز.- بنزين 95 أوكتان: 1,473,000 ليرة لبنانية- بنزين 98 أوكتان: 1,513,000 ليرة لبنانية- المازوت: 1,382,000 ليرة لبنانية- الغاز: 1,115,000 ليرة لبنانية.