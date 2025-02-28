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لبنان

بيان للجيش الإسرائيلي.. إليكم هوية المستهدف في غارة الهرمل

Lebanon 24
28-02-2025 | 02:45
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أعلن المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أن طائرة لسلاح الجو يوم الأمس هاجمت  في منطقة الهرمل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية محمد مهدي علي شاهين، وهو من حزب الله الذي أشرف على صفقات من شراء الوسائل القتالية على الحدود السورية اللبنانية منذ دخول التفهمات بين إسرائيل ولبنان إلى حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن نشاطات شاهين شكلت تهديدا لإسرائيل ومواطنيها وخرقا خطيرا للتفهمات بين إسرائيل ولبنان.
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