بيان للجيش الإسرائيلي.. إليكم هوية المستهدف في غارة الهرمل

أعلن المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أن طائرة لسلاح الجو يوم الأمس هاجمت في منطقة الهرمل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية محمد مهدي علي شاهين، وهو من حزب الله الذي أشرف على صفقات من شراء الوسائل القتالية على الحدود السورية اللبنانية منذ دخول التفهمات بين إسرائيل ولبنان إلى حيز التنفيذ.



وأشار إلى أن نشاطات شاهين شكلت تهديدا لإسرائيل ومواطنيها وخرقا خطيرا للتفهمات بين إسرائيل ولبنان.

#عاجل 🔸هاجمت طائرة لسلاح الجو يوم الأمس في منطقة الهرمل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو محمد مهدي علي شاهين، وهو من مخربي حزب الله الذي أشرف على صفقات إرهابية من شراء الوسائل القتالية على الحدود السورية اللبنانية منذ دخول التفهمات بين إسرائيل ولبنان إلى حيز… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 28, 2025 Advertisement