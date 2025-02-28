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لبنان

منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس

Lebanon 24
28-02-2025 | 02:52
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، في تقرير جديد له، عن أنّ الحرارة ستبدأ بالارتفاع بدءًا من الاحد، مع تأثر لبنان بمنخفض جوي محدود.

وفي تفاصيل التقرير، قال:" بعد انحراف المرتفع القطبي شرقاً وانحساره عن لبنان، عاود المرتفع الشبه مداري نشاطه وسوف يساهم بتدفّق رياح مدارية معتدلة بدءاً من يوم الاحد فترتفع درجات الحرارة بمعدّل 4 درجات مئوية".
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أضاف:" هذا، وسوف يتأثر لبنان بمنخفض جوّي يضرب جنوب غرب تركيا، يوم السبت (حالة عدم استقرار)، فتتساقط امطار متفرقة مع بعض العواصف الرعدية المحلية، وتتساقط الثلوج فوق الجبال التي تعلو 1700 متر دون تراكمات تُذكر، على ان يتحسّن الطقس صباح يوم الاحد".
 
أكمل:" بالمقابل، سوف تتراجع قيم ضغط منخفض البحر الاحمر يوم الاثنين الى 998hpa، الامر الذي سيجعل من شبه الجزيرة العربية والشرق الاوسط ومصر، مناطق ذات قيم ضغط متدنية، الامر الذي سيساهم بانحراف منخفض جوي منتصف الاسبوع المقبل نحو فلسطين والاردن وجنوب سوريا وسيؤثر على لبنان بطقس ممطر مع عواصف رعدية وثلوج على المرتفعات، مع تراجع بدرجات الحرارة.
طقس يوم الجمعة مشمس مع استقرار بدرجات الحرارة، تتهئأ الاجواء لوصول الامطار المتفرقة اعتباراً من قبل ظهر يوم السبت.

الحرارة على الساحل: 16 نهاراً و 11 ليلاً
في البقاع: 11 نهاراً و  3 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 12 نهاراً و  2 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 4 نهاراً و  -3 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط احيانا لتلامس 25 كم
الضغط الجوّي: 1022hpa
الرطوبة: 80% 
حالة البحر : منخفض الموج
حرارة المياه 19 درجة".
 
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