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لبنان

انتشال أشلاء شهيدين من الخيام

Lebanon 24
28-02-2025 | 03:07
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تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي سابقاً. 
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وفي هذا الإطار، تمكنت الفرق المختصة، يوم أمس الخميس بتاريخ ٢٧-٠٢-٢٠٢٥، من انتشال أشلاء شهيدين من حي الجلاحية ووادي قيس في بلدة الخيام.

وقد تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهداء.

تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.
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