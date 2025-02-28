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لبنان

وزير الاتصالات استقبل السفيرة الاميركية في الوزارة

Lebanon 24
28-02-2025 | 04:14
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استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، السّفيرة الأميركيّة في لبنان ليزا جونسون في مكتبه في الوزارة.
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