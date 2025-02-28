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لبنان

في طرابلس.. رضيع مرمي في الشارع

Lebanon 24
28-02-2025 | 04:20
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عُثر يوم أمس على طفل حديث الولادة ملقى في إحدى المناطق في مدينة طرابلس، حيث جرى نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي وهو على قيد الحياة، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24"

وبحسب المعلومات تم إخضاع الطفل للكشف الطبي وأخذ عينات دم للتأكد من وضعه الصحي قبل أن تتسلمه إحدى الجمعيات المختصة لرعايته.
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من جهتها فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الحادثة لمعرفة ملابساتها وتحديد هوية من قام بترك الطفل في هذه الظروف.
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