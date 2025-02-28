في طرابلس.. رضيع مرمي في الشارع

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عُثر يوم أمس على طفل حديث الولادة ملقى في إحدى المناطق في مدينة طرابلس، حيث جرى نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي وهو على قيد الحياة، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24"وبحسب المعلومات تم إخضاع الطفل للكشف الطبي وأخذ عينات دم للتأكد من وضعه الصحي قبل أن تتسلمه إحدى الجمعيات المختصة لرعايته.من جهتها فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الحادثة لمعرفة ملابساتها وتحديد هوية من قام بترك الطفل في هذه الظروف.