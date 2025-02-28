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لبنان

الجيش يوقف مطلوبين بين الشوف والبقاع.. هذا ما كان بحوزتهم (صور)

Lebanon 24
28-02-2025 | 04:41
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أعلن الجيش في بيان أنّه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٥ مواطنين وفقًا لما يلي:
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توقيف المواطن (ع.م.) في بلدة حورتعلا - البقاع لإقدامه على إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
توقيف المواطنين (ا.ع.ر.)، و(م.ع.د.)، و(ط.ش.)، و(ف.س.) في بلدة كترمايا - الشوف لإقدامهم على إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".

أضاف البيان:" كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة - الضاحية الجنوبية منزل المصري (ك.ج.) وأوقفته، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".

ختم:" سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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