الجيش يوقف مطلوبين بين الشوف والبقاع.. هذا ما كان بحوزتهم (صور)

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أعلن الجيش في بيان أنّه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٥ مواطنين وفقًا لما يلي:توقيف المواطن (ع.م.) في بلدة حورتعلا - البقاع لإقدامه على إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.توقيف المواطنين (ا.ع.ر.)، و(م.ع.د.)، و(ط.ش.)، و(ف.س.) في بلدة كترمايا - الشوف لإقدامهم على إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".أضاف البيان:" كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة - الضاحية الجنوبية منزل المصري (ك.ج.) وأوقفته، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".ختم:" سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".