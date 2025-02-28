"كيمياء خضراء في لبنان".. جامعة بيروت العربية تُواكب العالمية

إنجازٌ جديدٌ كرسته جامعة بيروت العربية عبر افتتاح برنامجٍ جديدٍ في الجامعة ولأول مرة في لبنان، تحت عنوان "الكيمياء الخضراء والمستدامة".

البرنامج الجديد يواكب سوق العمل العالميّ كما أنهُ يُحاكي الإقتصاد الأخضر والذي يفتح آلاف فرص العمل ويساهم بتأسيسِ آفاق جديدة للشباب بعيداً عن الإختصاصات التقليدية.

Advertisement

يقولُ رئيس قسم الكيمياء في جامعة بيروت العربية الدكتور محمد الدقدوقي لـ"لبنان24" إن "البرنامج الجديد يشكل اختصاصاً بدأ يأخذ حيزاً واسعاً في سوق العمل على مُستوى العالم، مما يفتح فرصاً كبيرة أمام الخريجين الجُدد في مختلف مواقع العمل ضمن المجالات الصناعية والزراعية والمخبرية والإستشارات".

وأوضح الدقدوقي أنهُ تمَّ تصميم هذا المسار ليُحاكي الحاجة المُلحة للكيميائيين المُدربين في مجال الكيمياء الخضراء والمُستدامة الذي سيقودون ويُسهلون الإنتقال من الممارسات التقليدية في الصناعات الكيميائية إلى بدائل ترتكزُ على الأساليب والطرق الخضراء الصديقة للبيئة مع تكلفة مُنخفضة.

ماذا عن فُرص العمل؟

في حديثه، يشير الدقدوقي إلى أنه "بالإضافة إلى فرص العمل المُتاحة لخريجي الكيمياء، يتمتع الخريج الحاصل على درجة الباكالوريوس في الكيمياء الخضراء والمستدامة بفرصة فريدة للعمل في المجالات التالية:

- مُستشار بيئي

- العمل ضمن الوكالات البيئية الحكومية

- مناصب البحث والتطوير في قطاع الطاقة المُتجددة وإدارة النفايات وإعادة التدوير

- تحليل جودة المياه والهواء

- الزراعة المستدامة

- المنظمات غير الحكومية

- التعليم والتدريب

- تحليل الإستدامة