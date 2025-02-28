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لبنان

حسين الحاج حسن: العدو ما زال يحتل اراض لبنانية وتجاوز النقاط الخمس

Lebanon 24
28-02-2025 | 04:57
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 شيع "حزب الله " واهالي مدينة الهرمل الشهيد مهران علي ناصر الدين في مراسم تكريمية خاصة اقيمت في ملعب نادي التضامن حضرها رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب حسين الحاج حسن، وعضو التكتل النائب إيهاب حمادة، وعلماء دين، وعوائل الشهداء وحشد من الفاعليات.
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وألقى الحاج حسن كلمة ندد في خلالها بالخروفات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية،  وتوجه بسؤال الى  المسؤولين اللبنانيين والمعنيين في اللجنة الخماسية والاعلام اللبناني والعربي والدولي،  وقال:" أليست عمليات الاغتيال اعتداء على السيادة وانتهاك للحرية والسيادة والاستقلال وللسماء والأرض اللبنانية؟. واكد ان"العدو ما زال يحتل اراض لبنانية وتجاوز النقاط الخمس، ومنع بالامس اهالي الضهيرة من الدخول إلى جزء من بلدتهم".

اضاف: "ان العدو ليس موجودا في نقاط خمس فحسب بل تجاوزها إلى عدد من قرى الحافة على حدود شمال فلسطين المحتلة"،  واعتبر أن "اغتيال الشهيد مهران ناصر الدين وغيره من الشهداء في الهرمل وجنتا وغيرها وتحليق الطائرات الإسرائيلية العدوة فوق تظاهرة التشييع يوم الأحد انتهاك للسيادة ولآلية تطبيق القرار 1701".

وقال الحاج حسن :" لقد صرح المسؤولون اللبنانيون انهم يضغطون بالديبلوماسية والسياسة، ونحن نصدق انهم يفعلون، لكن المطلوب أن يعلو الصوت وعمل المزيد من الديبلوماسية".

وختم :" ان الكثيرين ممن يتحدثون عن السيادة، وعدم تدخل الدول الخارجية بلبنان، سكتوا اليوم عن الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية".


 
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