وزير العدل بحث وسفير الأردن في التعاون القضائي والحقوقي

استقبل وزير العدل عادل نصار ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة سفير الأردن لدى لبنان وليد الحديد في زيارة تهئنة لمناسبة توليه حقيبة وزارة العدل.



وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين لبنان والأردن على الصعيدين القضائي والحقوقي وسبل تفعيل هذا التعاون.

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