افتتاح أسبوع الميكانيك بمعرض وندوات في نقابة المهندسين في بيروت

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نظمت نقابة المهندسين في بيروت - الفرع الرابع (المهندسين الميكانيكيين الاستشاريين) "أسبوع الميكانيك" الذي يتضمن فعاليات وندوات ومعرض للشركات الوطنية، واستمر حتى 27 شباط 2025 في مبني نقابة المهندسين – بئر حسن، بحضور النائب نعمة افرام ورئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب مهندسي بيروت فادي حنا والنقيب السابق للمهندسين سمير ضومط والمديرة العامة لوزارة الصناعة شانتال عبد النور ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين إبراهيم الملاح وممثل نقيب المقاولين جوزف معلوف ورئيس الفرع الرابع يوسف غنطوس وأعضاء من مجلس النقابة السابقين والحاليين وحشد من المهندسين وعدد من طلاب الهندسة الميكانيكية من جامعات في لبنان.غزيريبعد النشيد الوطني ودقيقة صمت عن أرواح شهداء العدوان الأخير على لبنان، رأت عضو الفرع الرابع مروة غزيري "ان النقابة تلتزم سنويا بالتحضير لأسبوع الميكانيك الذي يتيح الفرصة امام الشركات الوطنية لعرض انتاجها والاطلاع على آخر التطورات الهندسة الميكانيكية، وقالت: "لطالما كانت الغاية السعي لتطوير المهنة بهدف دعم الاقتصاد الوطني المبنى على تفاعل القدرات الإنتاجية من الصناعة الى الزراعة الى الاقتصاد".غنطوسوقال المهندس غنطوس "ان اختيارنا لموضوع الصناعة هذا العام نابع من معطيات عدة هي اولا ان الصناعة والهندسة وخاصة الهندسة الميكانيكية صنوان لا يفترقان منذ فجر التاريخ الى الثورة الصناعية الرابعة وربما الخامسة التي نعيشها اليوم، وثانيا ان الازمات الاقتصادية التي اصابتنا بالسنوات الأخيرة اثبتت ضرورة الخروج من الاقتصاد الريعي الى رحاب الاقتصاد المنتج الصناعي والزراعي المرتكز على التطور والابتكار. ثالثا نريد من الصناعة والهندسة الصناعية ان تدخل نقابتنا من أوسع أبوابها فلا يجوز في عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ان نحضر عملنا باختصاصات معينة بل ان نفسح المجال لقطار المكننة السريع ان ينقلنا وينطلق بأقصى سرعة لجهة الأخرى في تصنيف الدول المتقدمة".النقيب حنااستهل النقيب حنا كلمته بالترحيب بالنائب افرام والزملاء المهندسين الجدد والقدامى وقال متوجها الى المهندسين الجدد: "الجيل الجديد في الهندسة هو جيلكم، جيل الهندسة الميكانيكية والالكترونية والصناعية، فأنتم مستقبل النقابة بالفعل والحقيقة".ولفت الى "ان النقابة تضم أكثر من 5آلاف مهندس ميكانيك مسجلين، كما وان هناك اكثر من 1500 مهندس صناعي، وارى بذلك جيل جديد للمستقبل يتفاعل على نحو سريع جدا بحيث سندخل في منافسة كبيرة لان مهندسي هذا الاختصاص الى تزايد والعدد الى تضاعف لما له من ارتباط مع الصناعة الوطنية التي زادت بمرحلة الحرب اكثر من 15% حسب آخر الإحصاءات،وفي هذا السياق، نحن في تداول ونقاش مستمرين بين مجلس النقابة ورئيس الفرع الرابع حول كيفية تشعيب هذا الفرع وهو ما سيتبع في المرحلة المقبلة".وأعرب النقيب حنا عن "فخره لوجود كل هذه الشركات الوطنية في معرض أسبوع الميكانيك لما لها من امتيازات وابتكارات على مستوى التصنيع، وهذا فخر لي وللنقابة وللبنان وهو ما يؤشر الى اقتصاد مزدهر في المستقبل القريب".وشدد على "اهمية مكننة كل شيء في النقابة بعدما باشرنا مرحلة التحول الرقمي لنصبح نقابة الكترونية تقنية رقمية تحاكي العالم في تطوره في مسار نوعي، وانطلقنا بالمرحلة الأولى التجريبية التفاعلية والتطويرية للمنصة الالكترونية، اذ ستتفاعلون مع النقابة تفاعلا إنسانيا قبل المهني لترسيخ قوة انتمائكم اليها لأنكم اضحيتم مساهمين مباشرين في طرح الأفكار والاراء لتطوير المهنة، وخلال شهر تقريبا ستتسلمون التطبيق الجديد APP ما يسهل عليكم العمل والإبقاء على تواصل مستمر مع النقابة".افرامبدوره عرض النائب افرام قوة صداقته الشخصية والمهنية مع النقيب حنا لجهة الايمان المشترك ان الابداع هو حزء من البعد العملي، وقال: "لو كان عملنا بالشأن العام على غرار مخططاتنا الهندسية لكان لبنان بألف خير. نحن نفكر ما يجب فعله عند تشييد أي مبنى وليس ما يريده الآخرون، نحن نؤمن بالاحتراف أي ما يعرف "بالتكنوكراسي" وهو ما يجمعني مع النقيب، فعملية التطوير النوعي في النقابة هي بالفعل صورة جديدة للبنان الغد ينطلق من هذه النقابة، فلا يسعني الا ان أوجه التحية للنقيب ولكل زميل في هذه النقابة".أضاف: "نحن كمهندسين نعيش الزمن ونعيش خطر هذا الزمن بسبب انفتاحنا على العالم بكل تطوره، وقد رأينا ماكنية اذكى من الانسان لان القوة المعالجة والذكاء الاصطناعي وما سيأتي بعد 3 سنوات تحديدا من General AIسيظهر مدى التحدي الذي سيطال كل واحد منا لأنه عليه ان يبرهن جدوى وجوده وعمله بعد هذا التطور الجديد بإحلال الماكنية مكان الانسان".وكشف اننا "سنواجه تحديا كبيرا ويجب علينا كمهندسين التحضير له وللأجيال المقبلة لكي نكون حاضرين مدافعين عن وجودنا من مبدأ إذا أحسنا التعامل مع هذه الثورة ومعرفة قيمتها وحجمها بإمكاننا مواكبتها".واقترح "ادخال هذا البعد الى النقابة عبر معرفة استخدام الذكاء الاصطناعي AI وليس تحديه وان لا تجري منافسة معه بل تشغيلها لمصلحتنا وبث هذا الشيء بكل ميادين الهندسة وليس الصناعة فقط".وختم بالقول: "علينا تحدي كبير ان نبقى نعيش بالمجتمع الكوني لأنه سيكون هناك مجتمعين ويجب ان نقرر اين يجب ان نكون في رسالة إنسانية وأنتم حضرة النقيب اشكرك على وضع أسس هذا التحول الكبير".محاضراتوافتتح بعدها النقيب حنا والنائب افرام والحضور معرض الشركات الهندسة الميكانيكية الوطنية التي عرضت اخر ابتكاراتها في عالم الصناعة الميكانيكية، كما عقدت على مدى يومين محاضرات وندوات تحدث فيها كبار الخبراء المتخصصين بالهندسة الميكانيكية والصناعة في الشركات والمؤسسات والإدارات الرسمية.