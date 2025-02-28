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لبنان

وزيرة الشؤون عرضت مع ريزا لمشاريع وكالات الأمم المتحدة

Lebanon 24
28-02-2025 | 05:43
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إجتمعت وزيرة الشؤون الإجتماعيّة حنين السيّد بالمنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وممثّل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان  إيفو فريجسن وفريق عملهما ، حيث دار نقاشٌ حول التحضيرات لمؤتمر بروكسل وتفاصيل خطة لبنان للإستجابة.
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وإطلعت السيّد على مشاريع وكالات الأمم المتحدة في لبنان.

كما إستقبلت السيّد السفير الأسباني في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو الذي أطلعها على الدعم الإسباني للبنان الذي يشمل عدة برامج، ونيّة إسبانيا تنظيم "يوم لبناني" مع الجالية اللبنانية في إسبانيا.

 
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