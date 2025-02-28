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لبنان

ميقاتي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الخاشقجي ويقدّم التعازي للأبيض بوفاة والده

Lebanon 24
28-02-2025 | 05:48
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أدّى الرئيس نجيب ميقاتي صلاة الجمعة في جامع الخاشقجي في بيروت، كما قدّم التعازي لوزير الصحة السابق فراس الأبيض بوفاة والده الحاج ربيع مصطفى الأبيض.
 
وأقيمت الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة في مسجد الخاشقجي، وقد ووري الراحل الثرى في جبانة الشهداء. 
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تقبل التعازي للرجال بعد الدفن في منزل الدكتور فراس الابيض في شارع المعماري من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في برج أبي حيدر.
 
كذلك، تقبل التعازي في اليوم الثاني 1 آذار وفي اليوم الثالث 2 آذار في فندق راديسون بلو في منطقة فردان.
 
 
 
 
 
 
 
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