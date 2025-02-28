تفعيل مجلس التعاون الاقتصادي اللبناني الهنغاري محور لقاء البساط وتشيلاغ

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، في مكتبه في الوزارة، سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ، وجرى البحث في العلاقات التجارية والتعاون بين البلدين بما فيها تفعيل مجلس التعاون الاقتصادي اللبناني الهنغاري وتنظيم مؤتمر ثنائي في النصف الثاني من العام الحالي.

Advertisement