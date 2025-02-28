عسيران: على المسؤولين الإمساك بزمام الامور للوصول بلبنان الى سدّة الأمان

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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران، في بيان، ان "نشاط المسؤولين هو ضرورة مهمة وملحّة للغاية، إن كان متمثلاً في جولة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون او في جولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام الى الجنوب، الذي هو من الأولويات الأولويات. فإن الشعب اللبناني قاطبةً، قد حمّل الرئيسين عون وسلام، مسؤوليات كبيرة على اعتبار أنهم يرتقون بمستوى هذه المسؤوليات".وقال:"نواجه اليوم أزمات الآراء المتعددة، مما يوجبنا الاتفاق في ما بيننا وتمكين وحدتنا الوطنية"، لافتا الى ان "الكلام المستمر عن هندسات سياسية وهندسات لحدود جديدة، بالتأكيد سوف يلقي بالمشاكل على اللبنانيين، فالشعب لم يعد بجاحة إلى المزيد من الهموم المصيرية، لذا فإن على المسؤولين، أمام هذا الواقع، الإسراع بالإمساك بزمام الامور للوصول بلبنان الى سدّة الأمان والاستقرار".