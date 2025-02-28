بوشكيان هنأ بحلول رمضان: لتجاوز التحديات السياسية

وجّه الوزير السابق والنائب جورج بوشكيان gمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أحرّ التهاني إلى اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة ، متمنياً أن يحمل هذا الشهر "الخير والبركة للجميع".



وشدّد على "أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز العيش المشترك"، داعياً إلى التكاتف والتضامن لتجاوز التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تحقيق استقرار لبنان وازدهاره".

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