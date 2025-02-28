وزير الاتّصالات استقبل السّفيرة الأميركيّة: استمرار الخروقات الاسرائيلية يُبقي الوضع هشًّا

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استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج في مكتبه في الوزارة، السّفيرة الأميركيّة في لبنان ليزا جونسون في زيارة بروتوكوليّة هنّأته فيها بتولّيه مهام الوزارة.وتطرّق اللّقاء إلى الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما في قطاع الاتّصالات.وأثار الوزير الحاج مسألة "الحاجة الى الاستقرار للتّمكّن من بدء عملية إعادة الاعمار"، لافتًا الى أنّ" استمرار الخروقات الاسرائيلية يُبقي الوضع هشًّا"، متمنّيًا على الولايات المتّحدة "ممارسة الضغوط اللّازمة لسحب القوات الاسرائيلية من النقاط الخمس التي تحتلّها".