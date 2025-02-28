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لبنان

أبو الغيط هنأ سلام لحصول حكومته على الثقة

Lebanon 24
28-02-2025 | 06:11
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هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، رئيس الحكومة نواف سلام بمناسبة حصول حكومته علي ثقة مجلس النواب، متمنيا له النجاح في تنفيذ الأهداف المهمة التي تضمنها البيان الوزاري. 

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن أبو الغيط اعتبر أن الثقة التي حصلت عليها الحكومة الجديدة  تشكل انطلاقة مهمة للعهد الجديد بما يحمله من تطلعات الشعب اللبناني، بعد المرحلة الصعبة التي مرّ بها خلال السنوات الماضية، والتي أعاقت تنفيذ اصلاحات جوهرية ولم تمكن لبنان من استرداد عافيته بعد. 
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