البعريني دعا الى اعادة النظر بقانون تعويضات الأسرى في السجون الاسرائيلية

كتب عضو تكتل" الإعتدال الوطني "النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "بعد إثارة فضيحة قانون تعويضات الأسرى في السجون الاسرائيلية، وبعد تفصيل المخاطر والتجاوزات، واحترامًا للشفافية، ندعو وزارة المال أولاً الى اطلاع الرأي العام على أسماء المستفدين واللوائح، كما ندعو مجلس النواب الى إعادة النظر سريعًا بهذا القانون الفاضح الذي يشرع الهدر ويخرق السيادة ويحرم المناضلين على مر التاريخ في لبنان من أدنى حقوقهم".

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وفي سياق منفصل، قال البعريني مهنئاً بشهر رمضان المبارك: "من أجمل معاني الإيمان أن يتزامن شهر رمضان المبارك مع صوم الإخوة المسيحيّين هذا العام. تزامنٌ يفرض على البلاد أيامًا مباركة، تجتمع فيها القلوب على النوايا الصافية والتقرّب إلى الله، على أمل أن يعي الجميع معاني الصيام الحقيقيّة حيث التواضع والترفّع والابتعاد من التكبّر والتجنّي".