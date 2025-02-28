أعلنت "مجموعة إعلام فرانس ميديا موند"، الخميس، تدشين مركز إقليمي لها وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويهدف هذا المركز إلى تعزيز المحتوى الرقمي باللغة العربية لفرانس 24 العربية ومونت كارلو الدولية، على موقعهما وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لكل من القناة والإذاعة.

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يأتي هذا المركز الإقليمي الجديد مُكملا لغرف التحرير التابعة لمجموعة فرانس ميديا موند المنتشرة في مناطق أخرى مثل افريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى والشرقية.

كذلك، يساهم مركز بيروت في تعزيز القرب من جمهورها من خلال تقديم محتوى إعلامي يُنتج محلياً.

وتم تعيين 15 صحفيًا ناطقًا باللغة العربية من مختلف أنحاء المنطقة (لبنان وسوريا والعراق ومصر والمغرب، وغيرها) ليشكلوا بذلك فريق التحرير الرقمي في بيروت.

ويتكون الفريق من أشخاص ذوي خبرة تقنية في المجال الرقمي، وقد جرى تعيين جمانه فهمي رئيسة تحرير ومديرة تنفيذية في المركز الإقليمي ببيروت، وهي صحافية متمرسة ذات خبرة إعلامية واسعة، عملت في قناة MTV اللبنانية والرأي الكويتية وقناة المستقبل اللبنانية وINFO3.



يعمل فريق فرع "فرانس ميديا موند أورينت"، في بيروت بشكل وثيق مع هيئة التحرير في باريس، ويستفيد من الخبرة والاحترافية التي تتمتع بها هيئة التحرير في فرانس ميديا موند (إذاعة فرنسا الدوليةRFI ، فرانس 24، مونت كارلو الدولية).

كذلك، دربت أكاديمية فرانس ميديا موند جميع الصحافيين الذين تم تعيينهم في بيروت في الربع الأخير من عام 2024 لمدة شهرين، وقد قدمه عدد من خبراء فرانس ميديا موند في مجالات التحرير الصحفي، والرقمي والتقني والأمني.

ويشكل المركز الإقليمي في بيروت جزءًا أساسياً من استراتيجية فرانس ميديا موند التي تركز على تعزيز القرب الجغرافي واللغوي مع الجمهور. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة ثقة الجمهور من خلال تقديم تغطية إعلامية أكثر قربا من الحدث، وأكثر قربا جغرافيا ولغويا.



ويعتبر اختيار لبنان لغرفة التحرير الرقمية هو أيضًا اختيار نابع من مجموعة إعلامية فرنسية عامة، وهي فرانس ميديا موند، متواجدة تاريخيًا بشكل كبير في لبنان، هذا البلد الفرانكفوني.