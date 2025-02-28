سلام جال في النبطية وتفقد السوق التجاريّ المُدمّر

وصل رئيس الحكومة نواف سلام الى مدينة النبطية في اطار جولته الجنوبية، حيث قام بجولة تفقدية في السوق التجاري الذي دمرته الغارات الجوية الاسرائيلية في عدوان الـ66 يوماً.

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وكان سلام عقد فور وصوله والوفد المرافق الى ثكنة فرانسوا الحاج في مرجعيون لقاءات مع كبار الضباط والقيادات العسكرية، توجه بعدها الى بلده الخيام حيث اطلع على حجم الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الاسرائيلي والذي طاول البلدة والبلدات المجاورة.وكان لسلام حوار سريع مع اهالي بلده الخيام، الذين رفعوا صرخة شددة على تمسكهم بتحرير ارض الجنوب بالكامل، وتمسكهم بخيار المقاومة وتحرير الارض من اي ظهور للجيش الاسرائيلي.واكد رئيس الحكومة ان "الجيش يقوم بواجباته على اكمل وجه وهو الوحيد المخول بحماية الوطن والدفاع عنه".بعد جولته في الخيام توجه الرئيس سلام والوفد الوزاري المرافق، الى طريق عام الخيام -مرجعيون -الخردلي.