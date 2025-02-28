Advertisement

لبنان

المطران إبراهيم يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

Lebanon 24
28-02-2025 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1327143-638763475646350598.png
Doc-P-1327143-638763475646350598.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل إبراهيم،  لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تهنئة الى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، متمنيًا أن يكون هذا الشهر الكريم زمنًا للبركة والخير والسلام.
Advertisement

وأشار المطران إبراهيم في بيان  إلى "التزامن الملفت هذا العام بين شهر رمضان المبارك والصوم الكبير المقدس عند المسيحيين"، معتبرًا أن "هذا التقاطع الروحي هو دعوة للتأمل والصلاة من أجل خلاص لبنان، حيث يتحد المؤمنون في الصوم والتوبة والرجاء". وأضاف أن "هذه المرحلة الروحية التي يعيشها اللبنانيون بمختلف طوائفهم يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ القيم التي تقوم على الإيمان والعدالة والخير العام".

وعبّر عن أمله في أن يكون هذا الزمن المبارك " بداية لنهوض الدولة اللبنانية، مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ترهق المواطنين". وأكد أن "لبنان يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى قيادات تتحلى بالحكمة والمسؤولية، وتسعى إلى إعادة بناء المؤسسات على أسس صلبة، تحفظ كرامة الشعب وتؤمن له مقومات العيش الكريم".

وختم المطران إبراهيم بالدعاء إلى الله " أن يحمل هذا الصيام المتوازي، المسيحي - الإسلامي، بارقة أمل وخير للبنان، وأن يكون زمنًا للخروج من الأزمات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا"، متمنيًا للمسلمين صيامًا مباركًا، وللمسيحيين مسيرة إيمانية مقدسة نحو القيامة المجيدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:51 | 2025-02-28
09:48 | 2025-02-28
09:42 | 2025-02-28
09:39 | 2025-02-28
09:28 | 2025-02-28
09:17 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24