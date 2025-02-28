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لبنان
المطران إبراهيم يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
28-02-2025
|
06:51
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وجّه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل إبراهيم، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تهنئة الى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، متمنيًا أن يكون هذا الشهر الكريم زمنًا للبركة والخير والسلام.
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وأشار المطران إبراهيم في بيان إلى "التزامن الملفت هذا العام بين شهر رمضان المبارك والصوم الكبير المقدس عند المسيحيين"، معتبرًا أن "هذا التقاطع الروحي هو دعوة للتأمل والصلاة من أجل خلاص لبنان، حيث يتحد المؤمنون في الصوم والتوبة والرجاء". وأضاف أن "هذه المرحلة الروحية التي يعيشها اللبنانيون بمختلف طوائفهم يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ القيم التي تقوم على الإيمان والعدالة والخير العام".
وعبّر عن أمله في أن يكون هذا الزمن المبارك " بداية لنهوض الدولة اللبنانية، مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ترهق المواطنين". وأكد أن "لبنان يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى قيادات تتحلى بالحكمة والمسؤولية، وتسعى إلى إعادة بناء المؤسسات على أسس صلبة، تحفظ كرامة الشعب وتؤمن له مقومات العيش الكريم".
وختم المطران إبراهيم بالدعاء إلى الله " أن يحمل هذا الصيام المتوازي، المسيحي - الإسلامي، بارقة أمل وخير للبنان، وأن يكون زمنًا للخروج من الأزمات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا"، متمنيًا للمسلمين صيامًا مباركًا، وللمسيحيين مسيرة إيمانية مقدسة نحو القيامة المجيدة.
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