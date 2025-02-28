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لبنان

وديع الخازن هنأ بحلول شهر رمضان المبارك

Lebanon 24
28-02-2025 | 06:54
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وجّه عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،، أحرّ التهاني إلى اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا، مؤكداً " أهمّية هذه المناسبة الروحية والوطنية لِما تجسّد من القيَم الإنسانية التي توحّد ما بين الأديان"، سائلاً المولى أن" يمنّ على لبنان بالخير والسلام، وأن يُلهم المسؤولين المحبّة والإلفة والتعاون، والإنطلاق بحالة الإستنهاض المطلوبة فنعود دولة تستحق الصدارة بين دول المنطقة والعالم".
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    وأجرى الخازن إتصالات للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك بكلّ من: مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، والعلامة السيّد علي فضل الله، وشيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ  الدكتور سامي أبو المنى، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، والمفتيين السابقين الشيخ الدكتور مالك الشعّار والشيخ الدكتور محمد رشيد قباني.

كما أبرق الخازن للمناسبة نفسها مهنئا كلاً من الرؤساء: نبيه برّي، نوّاف سلام، نجيب ميقاتي، حسّان دياب، سعد الحريري، تمام سلام، وفؤاد السنيورة.
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