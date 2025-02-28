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لبنان

نقابة الدواجن تشكر وزير الزراعة لوقف إجازات استيراد مقطعات الدجاج

Lebanon 24
28-02-2025 | 07:14
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أصدرت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس بياناً اليوم شكرت فيه وزير الزراعة نزار هاني على القرار الذي اصدره والقاضي بوقف إجازات استيراد مقطعات الدواجن النيئة والمصنعة بهدف حماية الإنتاج الوطني.
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كما توجهت بالشكر الى مدير عام الوزارة لويس لحود ومديرية الثروة الحيوانية لمتابعتهم أوضاع القطاع.
وأشارت النقابة الى ان هذا القرار كان يشكل مطلباً دائما للنقابة لحماية قطاع الدواجن والعاملين فيه والذي يعتبر من أهم القطاعات المماثلة في المنطقة، أكدت إن القطاع لديه طاقة إنتاجية كبيرة خصوصاً مع عودة المزارع التي تضررت جراء العدوان الاسرائيلي الى العمل، وبإستطاعته تغطية إحتياجات السوق المحلية وتفيض عنها، إن كان بالنسبة للدجاج او الصناعات المرتبطة به.

ولفتت النقابة الى انها ستبقى على تنسيق دائم مع وزارة الزراعة لتلبية متطلبات القطاع الذي يشكل إحدى ركائز الأمن الغذائي للبنانيين كونه القطاع الوحيد الذي يوفّر كل إحتياجات السوق المحلية.

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