المدن العربية الأغلى معيشة في 2025... هذه مرتبة بيروت

Advertisement

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ تقريراً حديثاً كشف عن قائمة بأغلى المدن العربية من حيث تكلفة المعيشة في عام 2025، حيث تصدرت المدن الكبرى المراتب الأولى بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف الإسكان.وتصدرت مدينة دبي قائمة أغلى المدن العربية بتكلفة المعيشة بحصولها على 58.0 نقطة، تلتها مدينة أبو ظبي في المرتبة الثانية بـ52.6 نقطة، بينما جاءت الإسكندرية في أسفل التصنيف واحتلت المرتبة الأولى كأرخص مدينة عربية بـ17.9 نقطة.