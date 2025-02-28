رجّي: لبنان مُلتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مديرة قسم الشرق الأدنى وشمالي أفريقيا في وزارة الخارجية السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتس، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للمستجدات الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.أكد الوزير رجّي التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، لكن هذا يتطلب في المقابل التزام اسرائيل أيضا بتطبيقه بكل مندرجاته، وإنسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووضع حدّ لانتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على السيادة اللبنانية. وثمّن الوزير رجّي الدعم السويسري للبنان، مشددا على أن هذا الدعم يجب أن يركّز على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية للنهوض مجددا مع العهد والحكومة الجديدَين.من جهتها، أكدت السفيرة كيرغوتس وقوف سويسرا الدائم الى جانب لبنان ودعمها للحكومة اللبنانية الجديدة. وقدّمت للوزير رجّي إحاطة بشأن جولتها في المنطقة، لا سيّما لقاءاتها في طهران ودمشق.وتطرق اللقاء أيضا الى الأوضاع في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، والى القمة العربية الطارئة بشأن تطورات القضية الفلسطينية، التي ستعقد في القاهرة الأسبوع المقبل.وفي إطار لقاءاته أيضا، استقبل الوزير رجّي سفير جمهورية كوريا الجنوبية إيل بارك، وسفير اندونيسيا هاجريانتو ياسين طوهاري في زيارتين وداعيتين لمناسبة إنتهاء مهمتهما في لبنان، وتمّ استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان والبلدين وسبل الإرتقاء بها في شتى المجالات. وقد أثنى الوزير رجّي على الدور الذي إضطلع به السفيران بارك وطوهاري، خلال وجودهما في بيروت، لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها. كما شكرهما على مساهمة بلديهما في قوات اليونيفيل، متمنياً لهما النجاح والتوفيق في مهامهما الجديدة.كما تلقى الوزير رجّي اتصالا هاتفياً من وزيرة خارجية فنلندا الينا فالتونين هنأته فيه بتولي منصبه، وتداولا خلاله بالأوضاع في لبنان. وقد أكد الوزير رجّي تمسّك لبنان بدور قوات اليونيفيل ومهامها، شاكراً فنلندا على مساهمتها بمهمة حفظ السلام في الجنوب، ومتمنياً استمرارها ومساعدتها في عملية إعادة الإعمار.