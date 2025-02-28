الخطيب إتصل بالرئيس سلام مهنئا بنيل الحكومة الثقة وبحلول شهر رمضان المبارك

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اجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إتصالا برئيس الحكومة نواف سلام ،مهنئا بنيل الحكومة الثقة وبحلول شهر رمضان المبارك، آملا أن "يعيده الله على لبنان والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".كما أعرب العلامة الخطيب عن أمله بأن" تتمكن الحكومة من تحقيق تطلعاتها التي وردت في البيان الوزاري ،وفي طليعة ذلك تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي ،وبدء مسيرة الإعمار وإنجاز الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ،فضلا عن تعزيز لغة الحوار والتفاهم بين اللبنانيين ،في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة".