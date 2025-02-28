Advertisement

لبنان

سلام: ذهبت اليوم إلى الخيام والنبطية للاستماع إلى اهلنا في الجنوب وليس لإطلاق التصريحات

Lebanon 24
28-02-2025 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1327191-638763559398779081.jpg
Doc-P-1327191-638763559398779081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس": "ذهبت اليوم إلى الخيام، والنبطية، للاستماع إلى اهلنا في الجنوب وليس لإطلاق التصريحات. لكن يهمّني القول ان اطلاعي  الوثيق على التقارير  والدراسات حول الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب  الاسرائيلية الأخيرة شيء، ورؤية حجم الدمار ومشهد القرى والطرقات والبيوت المدمرة والأراضي الزراعية والأشجار المحروقة، بأم العين شيء آخر تماماً".
Advertisement
وأضاف سلام: "وكيف لي ان أنسى كل  الابرياء الذين استشهدوا تاركين وراءهم أيتام وأرامل ومفجوعين. فما سمعت وشاهدت اليوم سيزيدني اصرارا على الإسراع في العمل من اجل اعادة الإعمار والعودة الكريمة لأهلنا".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2025-02-28
11:34 | 2025-02-28
11:30 | 2025-02-28
11:29 | 2025-02-28
11:25 | 2025-02-28
11:21 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24