ليلة وفاء لمنصور الرحباني في "مركز ايليت للثقافة والتعليم" في طرابلس

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احتضن "مركز إيليت للثقافة والتعليم" في طرابلس، مساء أمس الخميس ، في ليلة استثنائية، أمسية ثقافية مميزة احتفاء بمئوية المبدع منصور الرحباني (1925-2025)، شارك فيها الشاعر هنري زغيب ونقيب الفنانين المحترفين السابق جهاد الأطرش، وافتتحَتْها رئيسةُ " مركز ايليت" الاستاذة ايمان درنيقة بكلمة ترحيب بحضور نخبوي من مدراء مدارس واساتذة وشعراء ودكاترة وحشد كبير من المثقفين والمهتمين، الذين توافدوا من طرابلس ومن خارجها لتكريم قامةٍ فنيةٍ أثرت وجدان لبنان والعالم العربي.درنيقةوقالت درنيقة :""امسيتنا اليوم استثنائية، لأننا مع الكبار، مع العمالقة. نحتفل باسم منصور الرحباني، الذي يرتبط ارتباطًا عميقًا بجمال لبنان، وعطر لبنان، ومجد لبنان." بهذه الكلمات المؤثرة، استهلت درنيقة ليلة الوفاء للكبير منصور الرحباني. وأضافت: "ليست الليلة مجرد استذكار لقامة فنية رحلت، بل تأكيدًا على حضور منصور الرحباني الدائم في ذاكرة الوطن، وفي قلوب محبيه. منذ أن فتحنا عيوننا على الدنيا، كان فن منصور الرحباني والأخوين رحباني كالشمس التي تنير دروب الإبداع، والنهر الذي يروي روحنا المتعطّشة الى حلا الكلمة واللحن والشعر".وأردفت:"منصور هو جزء أصيل من تاريخ لبنان، فمع كل نغمة او " نوتة موسيقية " من ألحانه ، نشعر أن أرزة لبنان ترفرف خفاقة في سماء هذا الوطن الجميل، الذي يجب علينا جميعًا الحفاظ عليه."وختمت درنيقة:"ما يميز منصور الرحباني ليس فقط الوجدانية في شعره، ولا تصويره لشفافية الريف اللبناني من خلال طبيعته وتلاله وهضابه، ولا حتى تجسيده للتاريخ والبطولات في مسرحياته؛ بل هي الشراكة الفنية الفريدة التي جمعته مع شقيقه عاصي، فكانا ملتصقين لدرجة أننا لم نكن نعرف من كتب ومن لحن، لأن شخصية "الأخوين الرحباني" كانت واحدة في كل عمل. ولم يكن هناك من يستطيع نقل هذه الشحنة الفكرية العميقة إلا صوت فيروز الذي جاب الكرة الأرضية، ولامس قلوب الناس أجمعين."زغيبوقدّم الشاعر هنري زغيب شهادة مؤثرة عن حياة ومسيرة منصور الرحباني فكشف العديد من حكايات عاشها معه أضاءت جوانب عديدة من شخصية منصور وأظهرت إنسانيته وروحه المبدعة.ما تطرق زغيب إلى مسيرة الأخوين مع الكبير سعيد عقل، موضحًا كيف تأثرت أعمالهما بالتفكير العميق والروح اللبنانية التي حملها عقل. وألقى زغيب عددًا من قصائد منصور شدت الحضور بإلقائه الجاذب ما جعلهم ينفعلون بالتصفيق تكرارًا.الاطرشألهب الفنان جهاد الأطرش، بصوته الرخيم وإحساسه المرهف مشاعر الحاضرين، ولامس بقراءته المتقنة لقصائدَ منصور شغاف القلوب ففاضت القاعة بمشاعر الوجد والشوق.وتابع الحضور مجموعة أفلام وثائقية لأحاديث من منصور عن المسرح الرحباني وقراءته باقة من قصائده، اضافة الى اغنية من مسرحية صيف ٨٤٠ " لمعت ابواب الثورة".‎في ختام الاحتفال، قدمت رئيسة المركز درنيقة والسيد الكمالي مجسمًا لساعة التل الأثرية هديةً للشاعر زغيب وللفنان الأطرش تعبيرًا عن التقدير والامتنان.