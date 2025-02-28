رئاسة الجمهورية: تأجيل موعد الإفطار الرمضاني في بعبدا

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أعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية في بيان، انه "بسبب انعقاد القمة العربية الاستثنائية في القاهرة في 4 آذار المقبل ومشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فيها، تقرر تأجيل الإفطار الرمضاني الذي كان دعا اليه الرئيس، الى يوم الخميس 20 آذار المقبل".من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفيرة سويسرا السابقة في لبنان مونيكا كيرغوز.