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لبنان

رئاسة الجمهورية: تأجيل موعد الإفطار الرمضاني في بعبدا

Lebanon 24
28-02-2025 | 09:48
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أعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية في بيان، انه "بسبب انعقاد القمة العربية الاستثنائية في القاهرة في 4 آذار المقبل ومشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فيها، تقرر تأجيل الإفطار الرمضاني الذي كان دعا اليه الرئيس، الى يوم الخميس 20 آذار المقبل".
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السيدة مونيكا كيرغوز

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفيرة سويسرا السابقة في لبنان مونيكا كيرغوز.
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