اتحاد بلديات جبيل: مرتينوس نجح بتأمين هبات إضافية لرفع معايير الحماية البيئية

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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس في بيان، أنه "في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية في قضاء جبيل، نجح رئيس الاتحاد في تأمين هبات إضافية تهدف إلى رفع معايير الحماية البيئية وضمان استدامة الحلول المعتمدة، بما ينعكس إيجابا على صحة المواطنين وجودة البيئة المحلية".ولفت الى أنه "انطلاقا من رؤية استراتيجية لتطوير إدارة النفايات، شهد مركز معالجة النفايات في حبالين مراحل متتالية من الدعم والتطوير، فبفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها السيد مرتينوس، كان معمل فرز النفايات في المركز من أوائل المنشآت البيئية الآلية في لبنان، مقدم من الاتحاد الأوروبي بإشراف وزارة التنمية الإدارية، مما شكل خطوة أساسية نحو معالجة النفايات بشكل أكثر كفاءة واستدامة".وأشار الى أنه "في إطار السعي المستمر للتطوير، تلقى المركز هبات متتالية، كان آخرها مركز لتسبيخ المواد العضوية، المقدم ضمن برنامج "سيركل" من مؤسسة رينيه معوض، إضافة إلى دعم لوجستي تمثل في آليات ومستوعبات وزعت على مختلف بلدات قضاء جبيل، ما ساهم في تحسين عملية جمع وفرز النفايات".وذكر البيان أنه "مؤخرا، تم إنشاء خلية عازلة وفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية، مقدمة من شركة فونيكس ماشينري ش.م.ل. مما يعزز قدرة المركز على إدارة النفايات بطريقة أكثر كفاءة ويحدّ من تأثيراتها البيئية".وأكد أنه "في إطار التزامه بإيجاد حلول أكثر استدامة على المدى الطويل، كثّف السيد مرتينوس جهوده للحصول على دعم إضافي، تُوجت بحصوله على هبة كبيرة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، هذه الهبة والمتمثلة بإنشاء خلايا عازلة على مساحات اكبر، ستضمن استدامة مركز المعالجة لعشر سنوات إضافية، ما يعزز فعاليته في خدمة قضاء جبيل ويشكل نموذجا رائدا في الإدارة البيئية المستدامة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيئة".