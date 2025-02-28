14
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اتحاد بلديات جبيل: مرتينوس نجح بتأمين هبات إضافية لرفع معايير الحماية البيئية
Lebanon 24
28-02-2025
|
09:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس في بيان، أنه "في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية في قضاء جبيل، نجح رئيس الاتحاد في تأمين هبات إضافية تهدف إلى رفع معايير الحماية البيئية وضمان استدامة الحلول المعتمدة، بما ينعكس إيجابا على صحة المواطنين وجودة البيئة المحلية".
Advertisement
ولفت الى أنه "انطلاقا من رؤية استراتيجية لتطوير إدارة النفايات، شهد مركز معالجة النفايات في حبالين مراحل متتالية من الدعم والتطوير، فبفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها السيد مرتينوس، كان معمل فرز النفايات في المركز من أوائل المنشآت البيئية الآلية في لبنان، مقدم من الاتحاد الأوروبي بإشراف وزارة التنمية الإدارية، مما شكل خطوة أساسية نحو معالجة النفايات بشكل أكثر كفاءة واستدامة".
وأشار الى أنه "في إطار السعي المستمر للتطوير، تلقى المركز هبات متتالية، كان آخرها مركز لتسبيخ المواد العضوية، المقدم ضمن برنامج "سيركل" من مؤسسة رينيه معوض، إضافة إلى دعم لوجستي تمثل في آليات ومستوعبات وزعت على مختلف بلدات قضاء جبيل، ما ساهم في تحسين عملية جمع وفرز النفايات".
وذكر البيان أنه "مؤخرا، تم إنشاء خلية عازلة وفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية، مقدمة من شركة فونيكس ماشينري ش.م.ل. مما يعزز قدرة المركز على إدارة النفايات بطريقة أكثر كفاءة ويحدّ من تأثيراتها البيئية".
وأكد أنه "في إطار التزامه بإيجاد حلول أكثر استدامة على المدى الطويل، كثّف السيد مرتينوس جهوده للحصول على دعم إضافي، تُوجت بحصوله على هبة كبيرة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، هذه الهبة والمتمثلة بإنشاء خلايا عازلة على مساحات اكبر، ستضمن استدامة مركز المعالجة لعشر سنوات إضافية، ما يعزز فعاليته في خدمة قضاء جبيل ويشكل نموذجا رائدا في الإدارة البيئية المستدامة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيئة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد توقيفه.. الإفراج عن فنان لبناني شهير وهذا ما حصل!
Lebanon 24
بعد توقيفه.. الإفراج عن فنان لبناني شهير وهذا ما حصل!
12:12 | 2025-02-27
27/02/2025 12:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "آدم".. منخفض جوّي جديد
Lebanon 24
بعد "آدم".. منخفض جوّي جديد
14:24 | 2025-02-27
27/02/2025 02:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
10:20 | 2025-02-28
28/02/2025 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس
02:52 | 2025-02-28
28/02/2025 02:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة البطريرك الراعي بوعكة صحيّة
Lebanon 24
إصابة البطريرك الراعي بوعكة صحيّة
06:38 | 2025-02-28
28/02/2025 06:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:45 | 2025-02-28
مع بدء رمضان.. الجيش يُطلق "قذائف خلبية"
11:34 | 2025-02-28
جوزاف عون لـ"الشرق الأوسط": قرار الحرب والسلم بيد الدولة وعلاقتي مع برّي ممتازة
11:30 | 2025-02-28
بمناسبة حلول رمضان.. تهنئة من شخصيات سياسية
11:29 | 2025-02-28
عن أول أيام رمضان.. هذا ما أعلنه "دار الفتوى"
11:25 | 2025-02-28
في زحلة.. احباط تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف
11:21 | 2025-02-28
"رمضان" يبدأ الأحد.. بيانٌ من "الشيعي الأعلى"
فيديو
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
28/02/2025 19:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
28/02/2025 19:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
28/02/2025 19:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24