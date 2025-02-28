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لبنان

حركة المرور كثيفة على أوتوستراد نهر الكلب وعلى طريق زوق مصبح

Lebanon 24
28-02-2025 | 10:43
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أعلنت غرفة "التحكم المروري"، أنّ حركة المرور كثيفة على أوتوستراد نهر الكلب باتّجاه صربا، وعلى طريق زوق مصبح صعوداً.
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