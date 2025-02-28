عن زيارة سلام للجنوب.. بيان من الجيش

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كما التقى العسكريين وأعرب عن تقديره للجيش وشهدائه الأبرار، وتوجه إليهم بالقول: "أنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء، وأنتم العمود الفقري للسيادة والاستقلال. الجيش هو المولج بالدفاع عن لبنان، وعليه مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن وحماية شعبه وصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وهو يقوم اليوم بواجباته بشكل كامل، ويعزز انتشاره بكل إصرار وحزم من أجل ترسيخ الاستقرار في الجنوب وعودة أهالينا إلى قراهم وبيوتهم".وأكد استمرار العمل لدعم قدرات المؤسسة العسكرية، معربًا عن تقديره لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل وتعاونها مع الجيش والسلطات اللبنانية لتنفيذ القرار ١٧٠١. بعدها تفقّد الرئيس سلام مع الوزراء واللواء الركن عوده بلدة الخيام ومدينة النبطية للاطّلاع على أوضاع الأهالي، وعاين الدمار الواسع الذي خلّفه العدو الإسرائيلي في عدوانه الأخير.