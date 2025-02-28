بيان عاجل من "أوجيرو" لجميع مشتركيها!

كتبت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس":



"قد يواجه بعض المشتركين اضطرابات بسيطة في خدمة الإنترنت في عدد من المناطق اللبنانية. تعمل فرقنا على معالجة المشكلة بالسرعة القصوى. شكرًا لتفهمكم".

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