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لبنان

بيان عاجل من "أوجيرو" لجميع مشتركيها!

Lebanon 24
28-02-2025 | 11:20
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كتبت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس":

"قد يواجه بعض المشتركين اضطرابات بسيطة في خدمة الإنترنت في عدد من المناطق اللبنانية. تعمل فرقنا على معالجة المشكلة بالسرعة القصوى. شكرًا لتفهمكم".
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