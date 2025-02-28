في زحلة.. احباط تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تهريب المواد المخدّرة وتوقيفهم، وضمن إطار الخطة الامنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية الهادفة الى مكافحة آفة المخدّرات على جميع الاراضي اللبنانية.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، توافرت معطيات لهذا المكتب حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة إلى احدى الدول العربية.وبعد المتابعة الحثيثة، تم التوصل الى كشف هوية أحد أفراد هذه الشبكة الذي كان بصدد نقل المخدرات المنوي تهريبها على متن بيك أب، ويدعى:م. ق. (مواليد عام 1978، سوري)بتاريخ 19-2-2025 وفي مدينة زحلة / طريق كسارة، نصبت له قوة من المكتب المذكور، بمؤازرة دورية من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة، كمينًا محكمًا أدى الى توقيفه.وبتفتيشه والمركبة الآلية، تم ضبط:/145/ كلغ من حبوب الكبتاغون (حوالى /800/ ألف حبة)./270/ كلغ من مادة حشيشة الكيف.باستماعه، اعترف انه قام بتحميل المخدّرات بناء على طلب شقيقه (العمل جار لتوقيفه)، وذلك من منزل المدعو:ر. ج. (مواليد عام 1986، لبناني)الكائن في بلدة الصويري.على الفور، تمت مداهمة منزل الأخير وأُلقي القبض عليه.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وتم حجز البيك أب عدليا، بناء على إشارة القضاء المختص.