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لبنان

مع بدء رمضان.. الجيش يُطلق "قذائف خلبية"

Lebanon 24
28-02-2025 | 11:45
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أطلق الجيش، مساء الجمعة، قذائف خلبية لتثبيت إعلان شهر رمضان المبارك.
 
 
وعمدت وحدات من الجيش على إطلاق القذائف التي سمعت أصواتها في مناطق عديدة.
 
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