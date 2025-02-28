صورة لحقيبة الـ2 مليون دولار المضبوطة في المطار.. بيان من "المالية"

أعلنت وزارة المالية أن دائرة المسافرين والسوق الحرة في مديرية الجمارك اللبنانية ضبطت في مطار بيروت الدولي مع أحد المسافرين القادمين من تركيا مبلغاً مالياً بالعملة الأميركية وقدره مليونين ونصف المليون دولار.

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وبإشارة من مدعي عام التمييز سيصار الى تسليم الموقوف والمضبوطات الى دائرة التحقيق في المديرية العامة للامن العام.

وفي مجال، آخر أعلنت المديرية العامة للجمارك انه وبمسعى من المجلس الأعلى للجمارك تم الانتهاء من أعمال صيانة وتصليح جهاز السكانر الفرنسي في مرفأ بيروت حيث أُعيد تشغيله بشكل طبيعي بعدما تمت معالجة جميع الأعطال والمشاكل المرتبطة بالغاز وإبدال البطاريات وبرمجة أجهزة الكمبيوتر.