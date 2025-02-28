Advertisement

لبنان

بالفيديو.. "خيول" تجوب شوارع صيدا

Lebanon 24
28-02-2025 | 13:28
A-
A+
Doc-P-1327292-638763732791095173.jpg
Doc-P-1327292-638763732791095173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لأحصنة تجوب مدينة صيدا.
 
وأظهرت الصور كيف أنَّ الأحصنة سارت بجانب السيارات داخل إحدى شوارع المدينة التي شهدت زحمة خانقة تزامناً مع بدء شهر رمضان المُبارك.
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": السير شبه متوقف على طريق صيدا القديمة وعلى الطريق البحريّ
lebanon 24
01/03/2025 02:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام: ننعى القائد محمد إبراهيم شاهين الذي استشهد إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الغدر الإسرائيلية على مدينة صيدا جنوب لبنان
lebanon 24
01/03/2025 02:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة الأقصى: إستشهاد القائد محمد شاهين في غارة إسرائيلية استهدفته في مدينة صيدا جنوبي لبنان
lebanon 24
01/03/2025 02:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية: اغتيال مسؤول كبير في حماس في صيدا بجنوب لبنان
lebanon 24
01/03/2025 02:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2025-02-28
16:56 | 2025-02-28
16:53 | 2025-02-28
16:34 | 2025-02-28
16:12 | 2025-02-28
16:00 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24