بالفيديو.. "خيول" تجوب شوارع صيدا

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لأحصنة تجوب مدينة صيدا.

وأظهرت الصور كيف أنَّ الأحصنة سارت بجانب السيارات داخل إحدى شوارع المدينة التي شهدت زحمة خانقة تزامناً مع بدء شهر رمضان المُبارك.