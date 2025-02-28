هذا ما فعلته "مفرقعات" في مدينة لبنانية.. جرحى وحالات اختناق!

اندلع حريق ضخم، مساء الجمعة، داخل شقة سكنية تقع في الطابق الثاني من أحد المباني في شارع الحرية بمدينة طرابلس، ما أدى إلى إصابة 11 شخصاً بجروح وحالات اختناق.



وعلى الأثر، هرعت آليات الدفاع المدني وفرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، حيث عملت فرق الإطفاء على مكافحة النيران التي التهمت جزءاً كبيراً من الشقة، وتمكنت بعد جهود مكثفة من السيطرة على الحريق.

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وأفادت فرق الإسعاف أنها أسعفت 8 حالات اختناق ميدانيًا، بالإضافة إلى إصابة واحدة تم نقلها إلى مستشفى الإسلامي للعلاج، بينما عملت فرق الصليب الأحمر على إسعاف حالتين ميدانياً.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن سبب الحريق يعود إلى استخدام المفرقعات النارية.