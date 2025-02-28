الجيش يدهم "مركزاً حزبياً".. والسبب "جريمة"!

نفذت وحداتٌ من الجيش، مساء الجمعة، عمليات دهم في مدينة طرابلس طارت مركز الحزب السوري القومي في شارع الجميزات.

وأوضحت المصادر أنّ المداهمة التي حصلت جاءت على خلفية إشكالٍ وقع مساء وأسفر عن سقوط قتيلٍ يُدعى "ز.أ".