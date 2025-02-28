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لبنان

هذا ما وُجد في مكان دفن نصرالله كوديعة.. فيديو مؤثر لنجله "جواد"

Lebanon 24
28-02-2025 | 15:05
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كشف السيد جواد نصرالله، نجل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، تفاصيل جديدة عن والده لم تكن معروفة سابقاً، لاسيما على صعيد تحركات الأخير قبيل استشهاده يوم 27 أيلول 2024 وأيضاً على صعيد انتشال جثمانه من مكان دفنه كوديعة قبيل تشييعه الأحد الماضي.
 
وذكر نصرالله أنَّ والده كان يحب دائماً أن يكون بين الناس لاسيما خلال المراسم العاشورائية التي كانت تُقام في الضاحية الجنوبية لبيروت، كاشفاً أنه التقط ذات مرة مجموعة فيديوهات لنصرالله خلال تحضير الأخير إحدى إطلالاته عبر الشاشة لمخاطبة الجماهير.
 
 
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وفي حديثه عبر قناة "المنار"، اليوم الجمعة، قال "السيد جواد" إنَّ جثمان والده ظلّ كما هو في مكان "دفن الوديعة"، مشيراً إلى أنَّه جرى استخراج الجثمان قبل يومين من التشييع المهيب الذي أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد 23 شباط، وأضاف: "شلنا البلايط.. في تحت جنة، التراب بعدو متل ما هو.. ما في شي صاير للنعش".
 
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