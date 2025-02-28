آخر خبر عن "دولار لبنان".. ما الجديد؟

قالت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان24" إنَّ تحويلات الدولار من الخارج إلى لبنان نشطت خلال الآونة الأخيرة وذلك عبر مكاتب التحويل المالية.

وأوضحت المصادر أنَّ عمليات التحويل عبر المصارف لحظت استقراراً جيداً، ما يُوفر سيولة دولارية داخل لبنان تُساهم بإرساء استقرارٍ لسعر الدولار وإدماجٍ للعملة الصعبة في السُّوق.