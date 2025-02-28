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لبنان

آخر خبر عن "دولار لبنان".. ما الجديد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-02-2025 | 15:39
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قالت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان24" إنَّ تحويلات الدولار من الخارج إلى لبنان نشطت خلال الآونة الأخيرة وذلك عبر مكاتب التحويل المالية.
 
وأوضحت المصادر أنَّ عمليات التحويل عبر المصارف لحظت استقراراً جيداً، ما يُوفر سيولة دولارية داخل لبنان تُساهم بإرساء استقرارٍ لسعر الدولار وإدماجٍ للعملة الصعبة في السُّوق.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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