مرقص: لبنان سيعود أفضل مما كان عليه

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وتحدث وزير الاعلام قبيل الحفل، فرأى أن الأجواء الليلة تشير الى "لبنان الذي نعد به وسنعمل عليه جميعا، بأن يكون بلد الفرح والأمل والحياة والثقافة. لبنان الإعلام الحر الذي يواكب من خلال حركته هكذا نوع من الأحداث التي تضج بالفرح وتخلو من الشحن والإصطفافات والغرائزية".وأكد أن هذا الحفل "دليل على ما هو قادم من الأيام الجميلة، والتي ستعمل الحكومة على تحقيقها، وما مشهد الأعلام اللبنانية التي يرفعها الحضور إلا دليل على أن لبنان سيعود أفضل مما كان عليه".ودعا الجميع إلى العمل معا "بإيجابية وبروح بناءة، ومواكبة العهد الجديد للإنطلاق بالبلد حتى يبعث من جديد".واشار مرقص الى ان وزارة الاعلام، "تعكس نبض الناس في الثقافة والفنون والحرية المسؤولة. كما وأن الاعلام ينقل كل الاحداث الجميلة والقيم المشتركة التي يعيد خلالها اللبنانيون في كل مرة".وأمل في أن يشكل رمضان وشهر الصوم "بداية للبنان الواعد ليعود مجددا واحة للحرية".ونوه مرقص بخطوة "MTV" التي تولت نقل الحفل مباشرة على الهواء في شكل مجاني عبر قناة "ONE"، وقال: "نحن في حاجة الى الكثير من العمل والقليل من الكلام. الليلة سنعيش الفرح وسنعبر عن هذه الأجواء من خلال كلماتنا. لبنان بحاجة الى كل ابنائه وللفرح".وختم: "جميعنا سنحقق شيئا لهذا البلد. الكتف الى جانب الكتف، واليد باليد، لنعيد بناء بلدنا مجددا".من جهته، دعا شقير إلى عدم اليأس من بيروت "التي نحلم بها جميعا، والعلم اللبناني هو وحده الذي يجب ان يبقى مرفرفا في كل لبنان".وقال: بيروت الثقافة والحفلات والسعادة. هذه ثقافة الحياة لدى الشعب اللبناني الذي حاول البعض حرمانه منها. إلا أن بيروت أثبتت أنها عاصمة الحياة ومحبة لها، لأن الشعب اللبناني يحب الفرح والحياة والسعادة.وتمنى أن يأتي شهر رمضان بالخير الى لبنان بعد ما عانيناه في السابق. وأهدى الحفل الى كل من يحب بيروت وثقافة الحياة.ولفت الى ان هكذا حفلات "تنعش الاقتصاد، معتبرا ان عجلة الاقتصاد في لبنان شهدت تحسنا ملحوظا مع انتخاب رئيس الجمهورية".