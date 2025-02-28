مقدّمات النشرات المسائيّة

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بعد الثقة النيابية كانت الوجهة الحكومية جنوبية.رئيس الحكومة نواف سلام جال على رأس وفد وزاري في الجنوب حيث أكد من هناك أن الجيش هو المكلف الدفاع عن لبنان وحماية شعبه وصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.وأمام تجمع لأهالي القرى الأمامية شدد سلام على أن الحكومة تضع في أولوياتها العمل على إعادة إعمار منازلهم وقراهم المدمرة وتأمين عودتهم الكريمة إليها معلنا أن ذلك ليس وعدا بل هو إلتزام منه شخصيا ومن الحكومة.وعشية شهر رمضان المبارك المتزامن مع الصوم الكبير توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتهنئة إلى اللبنانيين آملا أن تكون هاتان المناسبتان مساحة يتلاقى فيها الجميع في سبيل حفظ كرامة الإنسان والتخفيف من معاناته وبلسمة جراحه وتأمين حقه في العيش الكريم ... وأولا وآخرا لحفظ لبنان إنطلاقا من أن حب الأوطان من الإيمان.في الأجندة اللبنانية زيارة ليوم واحد سيقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون للرياض وسينتقل منها إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئةعلى أن يشهد الأسبوع المقبل الإنطلاقة الفعلية لعمل السلطة التنفيذية.واليوم شيعت القرى الجنوبية العشرات من الشهداء الذين إرتقوا دفاعا عن الأرض في مواجهة العدوان الإسرائيلي.دوليا أعلنت بكين أنها تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الرسوم الجمركية الأميركية.وعلى خط آخر كشف الكرملين أنه سيفصح عن تفاصيل المفاوضات الروسية - الأميركية في إسطنبول عبر الدوائر الدبلوماسية وذلك في أعقاب حديث الخارجية الأميركية عن مباحثات بناءة تم خلالها تحديد الخطوات الأولى لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية مع إمكانية عقد إجتماع إضافي للبحث في تفاصيل هذه الخطوات.ويأتي ذلك بالتزامن مع حضور الرئيس الأوكراني إلى البيت الأبيض لتوقيع إتفاقية المعادن.وما بين هذين التطورين حط الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني حيث شدد على أن روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الدولية والإقليمية... فماذا بعد؟...غدا اول ايام شهر رمضان. فرمضان كريم على اللبنانيين عموما وعلى المسلمين خصوصا. وقبل ان يهل هلال رمضان زار رئيس الحكومة الجنوب، حيث عاين الدمار واستمع الى معاناة الجنوبيين ملتزما اعادة اعمار القرى المدمرة.في المقابل، واصلت اسرائيل اطلاق تهديداتها ضد حزب الله.فاسرائيل ابلغت لبنان انها ستستهدف كل نقاط حزب الله في كل لبنان بما فيها الضاحية، اذا واصل الحزب خرق وقف اطلاق النار. توازيا، اوردت وكالة رويترز انه تم ضبط 2.5 مليون دولار في مطار رفيق الحريري الدولي كانت مهربة بواسطة احد المسافرين الآتين من تركيا الى حزب االله.في بعبدا، تأكد ان رئيس الجمهورية سيتوجه الى السعودية الاثنين في زيارة سريعة قبل ان ينتقل منها الى القاهرة للمشاركة في القمة العربية. وبخلاف ما كان تردد سابقا، فان الرئيس عون لن يوقع في الزيارة المذكورة الاتفاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية لانه لن يبقى في الرياض الا بضع ساعات، على ان تكون للرئيس زيارة رسمية لاحقة الى السعودية يوقع خلالها بروتوكولات التعاون بين البلدين.وفي بودابست انعقد مؤتمر عن مستقبل لبنان وفق رؤية مسيحية شارك فيها الى البطريرك الراعي عدد كبير من الاحزاب والفاعليات اللبنانية، وعلم انه تم الاتفاق على انشاء صندوق لدعم بقاء المسيحيين في لبنان.البداية من الاجواء الرمضانية عشية الشهر الفضيل نتابعها مباشرة من انطلياس.مدرسة بالثبات وارادة الحياة المصنوعة مندماء الشهداء، هم اهل المقاومة وقراهم التي اكملت اعراس الشهادة اليوم كما في عيترون وعيتا.. فالودائع عادت الى مستقرها باكثر منمئة وثلاثين تابوتا من نور توزعت بين عيتا وعيترون، والاهل كما عاهدوا الله والوطن لن يبخلوا بكل غال ونفيس لحفظ الارض والعرض. وللمنار حصتها بشهيدها الوسيم – وسام قاسم – الذي عاد الى عيتا الشعب محمولا على اكف صحبه لا حاملا لكاميرته التي وثقت بطولات المقاومين وجرائم المحتلين.وعلى بعد بضعة كيلومترات وصل رئيس الحكومة نواف سلام معاينا ما خلفه العدوان، دون ان يصل الى تلك القرى التي كانت تعج باهلها وبارادة البقاء، وما لم يره رئيس الحكومة اسمعه اياه الجنوبيون الذين استقبلوه بكل ترحاب وصراحة ومواقف من عزم الارض التي اهتزت بالمحتل وما قدر عليها بالحرب، فهدمها بالهدنة تحت اعين رعاتها كماالخيام، فصارحوه بالقرار المزروع بالارض مع الشهداء والمنبثق الى اعالي السماء بان الخيار مقاومة – اللغة الوحيدة التي يفهمها هذا العدو – لاالدبلوماسية الواقفة عند حدود المنطقة الصهيونية العازلة.الرئيس الذي حيا الجيش وشهداءه ونسي آلاف الشهداء من مواطنيه، وعد المهجرين من الحافة الاماميةبالعودة الآمنة والقريبة مع الالتزام بإعادة الإعمار ليعود الأهالي بكرامة الى بيوتهم كما قال..والقول من المقاومة واهلها إننا دعاة الدولة التي طالما بحثنا عنها لتتحمل مسؤولياتها، لكن على العدو الايظن اننا سندع له احتلالا على ارضنا، فعندما يحتاج الامر الى اي قرار للمواجهة فلن تتوانى قيادة المقاومة عن المواجهة، وهو الموقف من عيتا الى عيترون فبعلبك التي اقامت اليوم عزاء سيدي المقاومة وامينيها العامين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وكذلك مدينة النبطية التي اكدت للسيدين الشهيدين عبر امامها الشيخ عبد الحسين صادق انها على العهد بالمقاومة.تحرير الارض ومصير السلاح واعادة الاعمار.ثلاثية اشكالية سترافق العهد وحكومته الاولى حتى اشعار آخر، في انتظار أجوبة تبدد قلق اللبنانيين، وتروي غليل أهل الجنوب، الذين قابل رئيس الحكومة نواف سلام عينة منهم خلال جولته اليوم بين المباني المهدمة والبيوت المدمرة خلال جولته الجنوبية.فكيف ستحرر الحكومة ما تبقى من اراض محتلة؟ وماذا الذي يضمن نجاح الديبلوماسية في الزام اسرائيل على احترام اتفاق وقف اطلاق النار، بعدما ضربت عرض الحائط المهلتين السابقتين، واثر الاعلان الصريح لوزير دفاعها أمس أنها باقية في لبنان بضوء أخضر أميركي؟ وكيف ستتعامل حكومة التحالف الرباعي الجديد مع الخروقات المتوالية والتهديدات المتتالية، وآخرها ما نقله بعض الاعلام العربي اليوم عن تهديد جديد لمطار بيروت؟وكيف ستقارب الحكومة مصير سلاح حزب الله، بين قائل بأن اتفاق وقف النار يسري على جنوب الليطاني فقط، ومناد بسريانه على كافة الاراضي اللبنانية؟ ولماذا صار الحديث عن استراتيجية دفاعية اليوم بطولة، بعدما اعتمد البعض حياله منطق التخوين منذ ورد للمرة الأولى في وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله قبل تسعة عشر عاما في 6 شباط 2006؟أما اعادة الاعمار، فهل تكفي مقاربتها بالوعود، تماما كما فعل رئيس الحكومة اليوم، حين تحدث عن أنها ستكون قريبة أكثر مما يتوقع الناس؟ وكيف ستعالج مسألة التمويل وتهريب الاموال، وآخر فصولها مسألة المليونين ونصف المليون دولار التي ضبطت اليوم على ارض المطار، واشارت وكالات اجنبية الى انها عائدة لحزب الله؟في الوقت الضائع، هدوء سياسي نسبي، ريثما تعقد الحكومة جلستها الاولى، ليبنى على توجهاتها الفعلية وقراراتها العملية الموقف المناسب.رمضان كريم، فقد أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجري، هو يوم غد السبت الواقع في 1 آذار 2025م، وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في عدة أقطار عربية وإسلامية".ما بعد الثقة، بدأت الحركة، رئيس الحكومة نواف سلام في جولة له في الجنوب، مستطلعا ومعاينا، ورئيس الجمهورية جوزاف عون يستعد لزيارة المملكة العربية السعودية في أول إطلالة له خارجيا، وهو كان أعلن أن أول زيارة ستكون للمملكة العربية السعودية،عشية الزيارة كانت له مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، وردا على سؤال للصحيفة: هل تخشون فخامة الرئيس من ضغوط أميركية؟ بمعنى أن يطلب من لبنان ما لا قدرة له على احتماله؟ فكان الجواب: "بطبيعة الحال، يمكن أن نتعرض لضغوط.ولكن التعامل مع أي ضغط يأتينا يخضع للتوافق الوطني. وحتى الآن لم نر أي ضغط أساسي بكل صراحة. كل المطلوب تطبيق القرار 1701، كل المطلوب الإصلاحات. وهذه نراها مطالب وليست ضغوطا" من السعودية إلى مصر ثم عودة إلى بيروت لتبدأ التحديات عبر مجلس الوزراء.في الملف الإسرائيلي، وفيما بدأت الدولة العبرية التحقيقات في انطلاق عملية طوفان الأقصى، خلصت كل المعطيات إلى أن "أي حديث عن إمكان مواصلة الحرب على مختلف الجبهات من غزة, الى الضفة ولبنان وسوريا، يبقى هدفا ممكنا، فتل أبيب تعرف أن أعداءها يحاولون لململة قواهم في إنتظار جولة القتال المقبلة.من خارج هذا السياق، انعقد في هنغاريا مؤتمر بحث أوضاع المسيحيين في لبنان والشرق الأوسط، وكانت هناك خلاصات مفادها أن الحضور المسيحي في لبنان "واجب الوجود" بالنسبة إلى مسيحيي الشرق الأوسط، وهذا الحضور حيوي لكنه يحتاج إلى دعم لأبقاء المسيحيين في أرضهم.