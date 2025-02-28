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لبنان

إحتفال حاشد لـ"الإشتراكي" في 16 آذار

Lebanon 24
28-02-2025 | 22:17
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بدأت الاستعدادات في المختارة لتنظيم مهرجان حاشد واستثنائي في الذكرى الـ 48 لاستشهاد كمال جنبلاط في 16 آذار ،  بعد سقوط النظام السوري ، وسيكون لجنبلاط مواقف مهمة، في ظل المحاولات الاسرائيلية لسلخ الدروز عن ثوابتهم ، وسيؤكد على الخيارات العربية للدروز وهويتهم . ووجهت الدعوات لاوسع مشاركة رسمية وحزبية دون استثناء لاي طرف ، وبدأت الفروع الحزبية في مختلف المناطق، العمل لتأمين اكبر حشد شعبي في المناسبة، وباستطاعة جنبلاط القول للجميع محليا وخارجيا “ الامر لي درزيا “ في أخطر مرحلة على الدروز ( الديار)
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