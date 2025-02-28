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لبنان

واشنطن تفاتح لبنان بـ"السلام المباشر"

Lebanon 24
28-02-2025 | 22:43
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كتبت" الديار": على رغم النفي الرسمي، وتحديدا من قبل وزير الخارجية يوسف رجي، للمعلومات عن طلب اميركي للبنان بإجراء  مفاوضات مباشرة مع اسرائيل، لكن ما سرب  من مراجع رسمية ، يؤكد  بان  المسؤولين الاميركيين فاتحوا المسؤولين اللبنانيين والسوريين بالسلام المباشر والعلاقات الديبلوماسية مع العدو، وان الموقف اللبناني كان رافضا بالمطلق وصلبا في مواقفه، بعكس الموقف السوري الذي لم يعط إجابات واضحة، وترك الباب مفتوحا للنقاشات .
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وحسب المصادر المتابعة للملف ، فان واشنطن واسرائيل واوروبا تعتبر ان الظروف الحالية مؤاتية لاقامة العلاقات المباشرة، بعد الضربات لحزب الله وحماس وسقوط النظام السوري والتهديدات لإيران وضعف روسيا ، وان اسرائيل هي من قامت باضعاف الحزب وحماس ، وتريد ثمنا لذلك بعلاقات مباشرة ،  وبان لا عوائق حاليا امام لبنان وسوريا لرفض الحوار المباشر ، والا فان القديم على قدمه لجهة اقامة منطقة عازلة ، تمتد من غزة إلى الأردن وسوريا ولبنان، بالتوازي مع حرية للحركة برا وبحرا وجوا ، واستنساخ تجربة «جيش لبنان الجنوبي» لحماية المنطقة العازلة .
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