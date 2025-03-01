بعد رحيل نصرالله… "اللي جاية أمَرّ"

تحدّثت شخصية سياسية شمالية في مجلس خاص عن جملة هواجس مرتبطة بالمرحلة المُقبلة. وقالت الشخصية: "افتكرنا بعد رحيل نصر الله الأمور رح تكون أسهل" وأضافت "الظاهر اللي جاية أمَرّ"!

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