Advertisement

لبنان

بعد رحيل نصرالله… "اللي جاية أمَرّ"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-03-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1327440-638764141700157307.jpeg
Doc-P-1327440-638764141700157307.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدّثت شخصية سياسية شمالية في مجلس خاص عن جملة هواجس مرتبطة بالمرحلة المُقبلة. وقالت الشخصية: "افتكرنا بعد رحيل نصر الله الأمور رح تكون أسهل" وأضافت "الظاهر اللي جاية أمَرّ"!
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الجميل: شاهدت تشييع السيد نصرالله واستذكرت محطات تاريخية مرّ بها لبنان منها تشييع الرئيس بشير الجميل وتشييع الرئيس رفيق الحريري
lebanon 24
01/03/2025 09:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بين إيران ولبنان.. هكذا تفاعل الناس مع تشييع نصرالله
lebanon 24
01/03/2025 09:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"ودّعنا بعضاً من روحنا".. فنان لبناني شارك بتشييع نصرالله (فيديو)
lebanon 24
01/03/2025 09:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان.. هذا ما أعلنه نتنياهو في يوم تشييع نصرالله
lebanon 24
01/03/2025 09:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نصرالله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:16 | 2025-03-01
02:15 | 2025-03-01
02:14 | 2025-03-01
02:01 | 2025-03-01
02:00 | 2025-03-01
01:43 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24