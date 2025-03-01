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لبنان

بعد "التشييع".. ما مصير المدينة الرياضية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-03-2025 | 02:15
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تتحدَّث أوساطٌ رياضيّة عن أهمية إعادة تفعيل واستخدام المدينة الرياضية في بيروت بعد إعادة تأهيلها بشكلٍ كبير إبان تشييع أمين عام "حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله يوم الأحد الماضي 23 شباط.
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وأوضحت المصادر أنَّ عملية التأهيل التي حصلت تُمكن المدينة من إعادة استضافة النشاطات الرياضية، موضحة أنَّ عملية تفعيل المنشآت الرياضية قاطبة يجب أن تكون من أولويات وزارة الشباب والرياضة وأيضاً استقطاب التمويل الخاص لذلك.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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