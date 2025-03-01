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لبنان
بعد "التشييع".. ما مصير المدينة الرياضية؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-03-2025
|
02:15
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تتحدَّث أوساطٌ رياضيّة عن أهمية إعادة تفعيل واستخدام المدينة الرياضية في بيروت بعد إعادة تأهيلها بشكلٍ كبير إبان تشييع أمين عام "حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله يوم الأحد الماضي 23 شباط.
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وأوضحت المصادر أنَّ عملية التأهيل التي حصلت تُمكن المدينة من إعادة استضافة النشاطات الرياضية، موضحة أنَّ عملية تفعيل المنشآت الرياضية قاطبة يجب أن تكون من أولويات وزارة الشباب والرياضة وأيضاً استقطاب التمويل الخاص لذلك.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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